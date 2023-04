Dopo le accuse a suo carico per bullismo nei confronti di dipendenti pubblici dello staff

Il vice primo ministro e ministro della Giustizia del Regno Unito, Dominic Raab, ha rassegnato le dimissioni a seguito di un’indagine indipendente sulle accuse a suo carico per bullismo nei confronti di dipendenti pubblici dello staff. L’annuncio di Raab è giunto oggi, dopo che il primo ministro Rishi Sunak ha ricevuto ieri le conclusioni di 8 denunce formali secondo le quali Raab si sarebbe comportato in modo offensivo nei confronti del personale durante un precedente periodo, mentre era in carica come ministro degli Esteri e segretario per la Brexit. Raab, 49 anni, nega le accuse di aver sminuito e umiliato il suo staff e ha affermato di “essersi sempre comportato in modo professionale”, ma aveva detto che si sarebbe dimesso se le denunce di bullismo fossero state confermate.

