Prima riunione di gabinetto per il premier Rishi Sunak

(LaPresse) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha tenuto oggi la prima riunione del suo nuovo gabinetto prima di affrontare l’opposizione in Parlamento per la prima volta in qualit√† di leader dell’esecutivo. Tra i primi ad arrivare al 10 di Downing Street il vicepremier e ministro della Giustizia Dominic Raab.

