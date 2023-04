Boris Pistorius: "Sono i Paesi membri a decidere. Ma noto un'ampia approvazione"

Per l’Ucraina l’ingresso nella Nato sembrerebbe essere ancora “lontano”. Lo pensa il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. Quest’ultimo ha parlato da Ramstein, in Germania, dopo aver firmato un memorandum d’intesa assieme ai ministri della Difesa di Kiev e Varsavia per la creazione di un centro di manutenzione per i carri armati Leopard 2 in Polonia. “Sono i partner della Nato a decidere chi diventa membro. Lo stiamo sperimentando con la Svezia, ma noto un’ampia approvazione”, ha detto Pistorius.

