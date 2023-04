Boris Pistorius: "Costerà tra i 150 e i 200 milioni all'anno. I lavori inizieranno alla fine del mese prossimo"

Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha firmato un memorandum d’intesa con il suo omologo polacco, Mariusz Błaszczak e quello ucraino, Oleksij Reznikov, per la creazione di un centro di manutenzione per la flotta di carri armati Leopard 2 in Polonia, vicino al confine ucraino.”Stiamo parlando di costi che probabilmente saranno tra i 150 e i 200 milioni all’anno. Li divideremo equamente, come tutto il resto. Si presume che l’hub potrà iniziare il suo lavoro alla fine del mese prossimo”, ha detto Pistorius da Ramstein, in Germania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata