L'episodio vicino Charlotte. I due sono stati gravemente feriti, è caccia all'uomo

Caccia all’uomo vicino Charlotte, in North Carolina, dopo che una bambina di 6 anni e suo padre sono stati gravemente feriti da un vicino di casa. L’uomo ha iniziato a sparare dopo aver visto un pallone da basket rotolare nel cortile della sua abitazione. Il sospettato si chiama Robert Louis Singletary e ha 24 anni. Secondo la polizia della contea di Gaston è un soggetto molto pericoloso perché armato.

“Padre e figlia stavano giocando a pallacanestro e quando il pallone è finito nel cortile del vicino sono andati a recuperarlo”, ha raccontato un vicino alla CNN. “Non ci saremmo mai aspettati che avrebbe tirato fuori la pistola e fatto fuoco in mezzo a tante persone“, ha aggiunto. “È stata una follia, siamo sconvolti”.

È l’ennesimo caso nell’ultima settimana in cui delle persone sono state colpite con armi da fuoco dopo essere finite apparentemente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Le due cheerleader adolescenti che si sono avvicinate per errore al veicolo di un uomo nel parcheggio di un negozio di alimentari in Texas, un sedicenne che ha suonato il campanello sbagliato a Kansas City e una ventenne che è entrata con la propria auto, per sbaglio, in un vialetto diverso da quello prestabilito nei pressi di New York. Secondo lo Small Arms Survey, gli Stati Uniti sono l’unica nazione con più armi civili che persone.

