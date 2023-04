A sparare un uomo di 65 anni ora accusato di omicidio di secondo grado

Lo sceriffo di Washington Country Jeffrey Murphy ha spiegato che i ragazzi stavano cercando l’abitazione di un amico e sono finiti per sbaglio nell’abitazione di Monahan. E’ successo in una zona rurale in strade poco illuminate di notte. Nessuno del gruppo, ha riferito ancora Murphy, aveva tentato di entrare nella casa dell’uomo che ha aperto il fuoco.

Kaylin Gillis looking for a friend’s house was shot and killed by Kevin Monahan after she and her friends turned down the wrong driveway

Kaylin Gillis, 20, was riding in a car in Washington County on Saturday night with three other people#kaylingillis #KevinMonahan pic.twitter.com/viYENFNcqS

