Paolini-Siegemund oggi al Wta Madrid 2026, il match in diretta – Primo set alla tedesca, 6-3

Jasmine Paolini scende in campo per il match di esordio al Wta Madrid 2026. La n°9 del mondo e testa di serie n°8 sfida la tedesca Laura Siegemund (n°47). Le due tenniste si sono affrontate tre volte in passato, l’ultima nel 2023 a Zhengzhou, in Cina, e la 30enne di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto la meglio in due incontri su tre. L’azzurra è chiamata a fare meglio dell’anno scorso alla Caja Magica. Nel 2025, infatti, è stata eliminata al terzo turno dalla greca Maria Sakkari per 6-2 6-1.
Inarrestabile Paolini nel secondo set, tiene il servizio nel quarto gioco, facendo anche un ace: l’azzurra avanti 4-0.
Secondo set finora a senso unico per l’azzurra, che conquista il secondo break e si porta in vantaggio 3-0.
Paolini tiene a zero anche il suo servizio e si porta in vantaggio 2-0. L’azzurra in questi primi punti del secondo set appare trasformata rispetto al primo.
Jasmine Paolini parte forte nel secondo set, conquistando a zero il punto su servizio dell’avversaria: 1-0.
Dopo una parziale reazione, Paolini chiude male il primo set perdendo ottavo e nono game, quest’ultimo sul suo servizio, e lasciando il set alla tedesca che vince 6-3 in 33 minuti.
Paolini tiene il servizio nel settimo game e sale 3-4 dopo essere stata in svantaggio 1-4 nel primo set.
Jasmine Paolini conquista il sesto game su servizio della tedesca e recupera un break di svantaggio, portandosi sul 2-4 e servizio.
Jasmine Paolini non riesce a entrare nel match, Siegemund più in palla, complica anche il primo turno giocato e vinto, mentre l’azzurra, testa di serie numero 8, esordisce oggi. Nel quinto game nuovo break per la tedesca che si porta avanti 4-1 in meno di venti minuti nel primo set.
La tedesca tiene il servizio dopo tre break consecutivi e allunga 3-1 su Paolini nel primo set.
Le due giocatrici non tengono ancora il servizio: nuovo break per Siegemund che va in vantaggio 2-1 e ora dopo il cambio campo avrà il servizio a disposizione.
Jasmine Paolini riesce a conquistare subito il contro-break e si porta sull’1-1 nel primo set.
La tedesca conquista il break nel primo gioco, Paolini è subito costretta a inseguire.
E’ cominciato il primo match di Jasmine Paolini al Wta Madrid 2026, al servizio l’azzurra.
Jasmine Paolini sfida Laura Siegemund. Chi vince al prossimo turno se la vede con una tra la statunitense Hailey Baptiste e la spagnola Kaitlin Quevedo.