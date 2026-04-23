Paolini-Siegemund oggi al Wta Madrid 2026, il match in diretta – Primo set alla tedesca, 6-3

Jasmine Paolini scende in campo per il match di esordio al Wta Madrid 2026. La n°9 del mondo e testa di serie n°8 sfida la tedesca Laura Siegemund (n°47). Le due tenniste si sono affrontate tre volte in passato, l’ultima nel 2023 a Zhengzhou, in Cina, e la 30enne di Castelnuovo di Garfagnana ha avuto la meglio in due incontri su tre. L’azzurra è chiamata a fare meglio dell’anno scorso alla Caja Magica. Nel 2025, infatti, è stata eliminata al terzo turno dalla greca Maria Sakkari per 6-2 6-1.

Paolini-Siegemund – Il match in diretta Inizio diretta: 23/04/26 14:00 Fine diretta: 23/04/26 17:00