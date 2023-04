Il giovane era andato a prendere i fratellini ora è in condizioni gravi ma stabili. È accaduto a Kansas City

Una serata normale trasformata in tragedia per un banale quanto fatale errore. Questa la storia di Ralph Yarl, 16enne afroamericano di Kansas City, che lo scorso 13 aprile era andato a prendere i suoi fratellini per poi tornare a casa ma ha sbagliato a suonare il campanello e si è trovato davanti Andrew Lester, 85enne bianco che gli ha sparato contro due volte. I proiettili lo hanno colpito a un braccio e in testa. Le sue condizioni sono gravi ma stabili mentre l’uomo è stato arrestato ma rimesso in libertà dopo due ore, in “attesa dello sviluppo delle indagini”.

Andrew Lester, l’85enne bianco che ha sparato all’adolescente afroamericano Ralph Yarl davanti alla sua porta a Kansas City, Missouri, la scorsa settimana è stato accusato di aggressione armata. Lo ha detto il procuratore della contea di Clay.

C’è anche la componente razziale nell’indagine in corso a Kansas City secondo quanto riferito dalla polizia cittadina, che sta preparando le prove da presentare ai magistrati. “Voglio che tutti sappiano che li sto ascoltando e comprendo le preoccupazioni della comunità”, ha detto la capa della polizia, Stacey Graves, dopo le proteste della comunità afroamericana della città. Oltre alle centinaia di persone scese in piazza anche due star afroamericane di Hollywood, Viola Davis e Halle Berry si sono esposte facendo pressione sul procuratore Thompson e chiedendo l’arresto del signor Lester. “Il suo nome è Ralph Yarl – ha scritto Berry su Twitter – e sono nauseata e stanca di provare queste cose”.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE

— Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023