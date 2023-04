In Texas è stato arrestato un 25enne, Pedro Tello Rodriguez Jr., sospettato di aver sparato a due cheerleader che per sbaglio hanno scambiato la sua auto per la loro nel parcheggio di un supermercato a Elgin. Una delle due ragazze è scesa dall’auto di un’amica e ha aperto la portiera di un veicolo che pensava fosse il suo. Sul sedile del passeggero era invece seduto Rodriguez che è sceso dalla macchina, ha estratto pistola e l’ha puntata contro le due ragazze. Una delle due è stata trasportata in condizioni gravi in ospedale, mentre la sua amica è stata soccorsa sul posto. La sparatoria è avvenuta nella notte di martedì, come riporta la Cnn.

