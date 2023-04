Nella capitale imperversano feroci scontri tra le forze del presidente al-Burhan e quelle del vicepresidente Dagalo

Non accennano a placarsi le violenze in Sudan, Paese africano dove è scoppiata una vera e propria guerra civile. Nella capitale Khartoum imperversano feroci scontri tra le forze del presidente Abdel-Fattah al-Burhan e quelle del vicepresidente Mohamed Hamdan Dagalo: i due generali ai vertici del Consiglio sovrano divisi da un’acerrima rivalità politica. Le violenze si sono accese soprattutto a partire da sabato 15 aprile. A nulla è servito il cessate il fuoco proclamato per 24 ore.

