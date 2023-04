Il cessate il fuoco inizierà questa sera, come riferiscono alcuni media in lingua araba

L’esercito sudanese ha accettato un cessate il fuoco di 24 ore a partire da questa sera. Lo riferiscono alcuni media in lingua araba, come Al-Arabiya e Al-Jazeera, che citano l’alto ufficiale militare Shams El Din Kabbashi. Anche le forze paramilitari (Rsf) guidate da Mohamed Hamdan Dagalo, hanno accettato la tregua umanitaria. In precedenza l’esercito sui propri canali social aveva respinto l’idea di una tregua, accusando Mohamed Hamdan Dagalo di mobilitare nuove forze per combattere.

Tregua a partire dalle 18 di oggi

L’esercito sudanese rispetterà la tregua umanitaria di 24 ore a partire dalle 18 di oggi. È quanto riportano i media Al Arabiya e Al Jazeera, citando il tenente generale Shams El Din Kabbashi. Anche la Cnn Arabic ha citato Burhan, affermando che l’esercito avrebbe aderito alla tregua di un giorno. Tuttavia, non c’è stato alcun annuncio pubblico di un cessate il fuoco da parte di funzionari militari.

