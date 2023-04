Foto di gruppo a Karuizawa prima della riunione

I ministri degli Esteri del G7 si sono riuniti nella città di Karuizawa, in Giappone, per un vertice in cui saranno affrontate, tra l’altro, la guerra in Ucraina, l’aggressione della Cina a Taiwan e le tensioni nella penisola coreana. Prima di iniziare il vertice, i ministri si sono riuniti per la consueta foto di gruppo. La città nipponica, nota località turistica della prefettura di Nagano, è blindata. Un ingente numero di forze dell’ordine presidia l’area intorno all’edificio in cui si tiene il vertice.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata