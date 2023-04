Strade chiuse e controlli serrati a Karuizawa per la riunione dei ministri degli Esteri

Massima sicurezza a Karuizawa, in Giappone, per il vertice dei ministri degli Esteri del G7. La polizia ha intensificato i controlli alla stazione ferroviaria, mentre numerose strade sono state chiuse al traffico e al transito dei pedoni intorno alla sede in cui è previsto il vertice. All’ordine del giorno della riunione del G7, organizzata nella nota località turistica della prefettura di Nagano, ci sono la guerra in Ucraina, l’aggressione della Cina a Taiwan e le tensioni nella penisola coreana.

