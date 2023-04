Focus su Ucraina ed escalation della Cina a Taiwan

Al via in Giappone l’incontro tra i ministri degli Esteri dei Paesi del G7 accompagnati dall’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza. Il meeting, che si terrà ad Hiroshima, ha come punti cardine gli ultimi avvenimenti internazionali con un focus specifico sulla situazione in Ucraina e sull’escalation della Cina a Taiwan. Il vertice, inoltre, acquisisce un significato anche in considerazione del fatto che precederà il vertice del G7, che si terrà dal 19 al 21 maggio 2023, il settimo sotto la presidenza giapponese.

