Il capo della Farnesina accolto dalle autorità nipponiche. Il summit si tiene a Karuizawa

Antonio Tajani con i suoi omologhi è arrivato al G7 dei ministri degli Esteri che si tiene a Karuizawa, in Giappone. Il capo della Farnesina è stato accolto dalle autorità nipponiche con sorrisi e strette di mano. gli ultimi avvenimenti internazionali con un focus specifico sulla situazione in Ucraina e sull’escalation della Cina a Taiwan. Il summit, inoltre, acquisisce un significato anche in considerazione del fatto che precederà il vertice del G7, che si terrà dal 19 al 21 maggio 2023, il settimo sotto la presidenza giapponese.

