La delflagrazione è avvenuta poco prima che il primo ministro iniziasse il suo discorso. Non si registrano feriti

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è stato evacuato illeso dopo un’esplosione avvenuta al porto di Saikazaki, nella prefettura di Wakayama, nell’ovest del paese. Kishida si trovava a Saikazaki per partecipare a un evento in sostegno al candidato alle elezioni locali del Partito Liberal Democratico. L’esplosione è avvenuta poco prima che Kishida iniziasse il suo discorso all’evento, come riferito dalla Nhk. Non si registrano feriti, con Kishida che è stato trasportato al quartier generale della polizia della prefettura di Wakayama. Il tutto accade alla vigilia di una serie di incontri ministeriali del G7, in vista del vertice del 19-21 maggio che Kishida ospiterà a Hiroshima, e a solo nove mesi dall’omicidio dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe, assassinato mentre teneva un discorso elettorale nella città occidentale di Nara.

