Firmata partnership globale tra i due Paesi

Visita a sorpresa del premier giapponese, Fumio Kishida, a Kiev che assieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato una dichiarazione congiunta su una speciale partnership globale. “Questo documento riflette i nostri valori, che difendiamo insieme, e le nostre aspirazioni, che devono ancora essere realizzate. Abbiamo realizzato le relazioni più significative in oltre 30 anni, ma questa è solo la base per ciò che possiamo ottenere in futuro”, ha detto Zelensky dopo la firma.

