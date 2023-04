Secondo la tradizione cristiana quello stesso percorso fu compiuto il giorno della crocifissione

I cristiani ortodossi hanno sfilato a Gerusalemme ripercorrendo il percorso che la tradizione cristiana vuole sia stato compiuto da Gesù il giorno della sua crocifissione. Con in mano croci di legno, i pellegrini hanno partecipato alla processione nella Città Vecchia di Gerusalemme. Nei giorni scorsi, i leader greco-ortodossi di Gerusalemme hanno dichiarato che le autorità israeliane stavano “applicando restrizioni irragionevoli” che limitavano la libertà di culto nella Chiesa del Santo Sepolcro. C’è il forte timore che Israele eriga barriere sul percorso che attraversa la Città Vecchia per raggiungere la chiesa dove si dice che Gesù sia stato internato e risorto. Quest’anno le principali festività ebraiche, cristiane e musulmane sono confluite in un contesto di rinnovata violenza israelo-palestinese.

