Al via a Gerusalemme le celebrazioni della Pasqua Ortodossa con il classico rito della Lavanda dei Piedi all’interno del Santo Sepolcro. Festività rispetto alle quali non sono mancate le polemiche. La Chiesa greco-ortodossa ha infatti accusato la polizia israeliana di violare la libertà dei fedeli imponendogli di celebrare la Pasqua con restrizioni “pesanti” sul numero di pellegrini che possono partecipare alla cerimonia del ‘Fuoco Santo’. La cerimonia è prevista per sabato presso l’antica Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme. “Dopo molti tentativi fatti con buona volontà, non siamo in grado di coordinarci con le autorità israeliane che stanno applicando restrizioni irragionevoli all’accesso al Santo Sepolcro”, ha dichiarato il Patriarcato greco-ortodosso di Gerusalemme.

