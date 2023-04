Si tratta di piani per rafforzare l'esercito di Kiev. Secondo 007 Gb l'esercito russo ha raggiunto il centro di Bakhmut

Questa settimana sono stati pubblicati sui canali dei social media documenti di guerra classificati che descrivono in dettaglio i piani segreti americani e della Nato per rafforzare l’esercito ucraino in vista di un’offensiva pianificata contro la Russia. Lo riferisce il New York Times, citando alti funzionari dell’amministrazione Biden. Il Pentagono sta indagando su chi possa esserci dietro la fuga dei documenti, apparsi su Twitter e su Telegram, piattaforma con oltre mezzo miliardo di utenti e largamente disponibile in Russia. Gli analisti militari hanno affermato che i documenti sembrano essere stati modificati in alcune parti rispetto al loro formato originale, sopravvalutando le stime americane dei morti in guerra ucraini e sottostimando le stime delle truppe russe uccise. Le modifiche, hanno sottolineato gli analisti, potrebbero indicare uno sforzo di disinformazione da parte di Mosca.

Ma le rivelazioni nei documenti originali rappresentano una violazione significativa dell’intelligence americana nello sforzo di aiutare l’Ucraina. “Siamo a conoscenza delle segnalazioni di post sui social media e il dipartimento sta esaminando la questione”, ha dichiarato Sabrina Singh, vice portavoce del Pentagono.

Polizia tedesca, oltre 6.000 reati legati a guerra

Dall’aggressione russa in Ucraina nel febbraio 2022, in Germania sono stati registrati circa 6.000 reati legati alla guerra. Lo riporta la Neue Osnabrücker Zeitung, citando l’Ufficio federale di polizia criminale (Bka). I reati registrati includono danni alla proprietà, insulti, minacce, ma anche aggressioni fisiche. I crimini nelle prime due settimane di guerra sono stati in gran parte diretti contro la Russia. Negli ultimi mesi, tuttavia, è stata registrata una crescita dei reati con “intento anti-ucraino”. Nelle statistiche della polizia criminale tedesca sono inclusi anche i crimini che sono generalmente diretti contro la guerra in Ucraina. Più di un terzo di tutti i reati è stato registrato nelle prime 13 settimane di guerra

Lavrov in Turchia, al via incontro con omologo Cavusoglu

Al via ad Ankara l’incontro fra il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, e l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu. Lavrov è arrivato in Turchia ieri. Sul tavolo dell’incontro, oltre alle relazioni bilaterali, anche le situazioni in Ucraina e Siria. I due dovrebbero discutere anche del futuro dell’accordo sul grano. L’agenzia di stampa russa Ria Novosti riporta che dopo i colloqui i ministri risponderanno alle domande dei giornalisti.

GB, Russia ha molto probabilmente raggiunto centro Bakhmut

La Russia è “molto probabilmente” avanzata fino al centro di Bakhmut. È quanto afferma il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento d’intelligence, secondo cui “le forze russe hanno riguadagnato slancio nella battaglia per Bakhmut”. Le forze russe sono “molto probabilmente avanzate fino al centro della città di Bakhmut e si sono impadronite della sponda occidentale del fiume Bakhmutka”, scrive il ministero della Difesa del Regno Unito, aggiungendo che “la principale via di approvvigionamento dell’Ucraina a ovest della città è probabilmente gravemente minacciata”. “È realisticamente possibile che, a livello locale, i comandanti di Wagner e del ministero della Difesa russo abbiano messo fine alla loro faida in corso e abbiano migliorato la cooperazione”, prosegue Londra.

