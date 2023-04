Il presidente francese avrà un bilaterale con l'omolgo cinese al Palazzo del popolo

Il presidente francese Emmanuel Macron è stato accolto a Pechino dal suo omologo cinese Xi Jinping su un lungo tappeto rosso e con l’inno francese in piazza Tienanmen. Lo riportano i media francesi. Macron avrà un bilaterale con Xi al Palazzo del popolo, dopo essere stato ricevuto dal premier Li Qiang, e anche la presidente della Commissione Ue von der Leyen avrà colloqui con Xi, poi si terrà un trilaterale.

Gli occhi sono tutti puntati su Pechino. La numero Uno dell’Esecutivo Ue, nei giorni scorsi si è confrontata con lo stesso Macron e con il presidente Zelensky per concordare la posizione da tenere di fronte al presidente cinese, almeno sulla guerra in Ucraina. Quanto ai rapporti tra Bruxelles e la Cina molto è stato anticipato nel discorso all’Istituto Mercator della scorsa settimana: l’Ue vuole avere un dialogo franco con il Paese asiatico, riducendo i rischi piuttosto dell’isolamento, e mettendo sul tavolo le questioni aperte, dal commercio, ai diritti, alle materie prime, fino alla sua “amicizia illimitata” con la Russia di Putin. Un’operazione verità che chiamerà Pechino a una scelta di campo ma anche a un riconoscimento di attore geopolitico globale se dovesse impegnarsi nel facilitare una soluzione al conflitto ucraino.

“Credo fermamente che la Cina svolga un ruolo vitale nella costruzione della pace. Questo è ciò di cui parlerò. Avrò anche scambi con il presidente Xi Jinping su argomenti come affari, clima, biodiversità e sicurezza alimentare”. Così il presidente francese Emmanuel Macron in un tweet scritto in cinese nel corso della sua visita nel Paese asiatico.

I am convinced that China has a major role to play in building peace. This is what I have come to discuss, to move forward on. With President XI Jinping, we will also talk about our businesses, the climate and biodiversity, and food security.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2023