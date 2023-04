Le parole del consigliere di Zelensky Podolyak

L’Ucraina minaccia la Russia la cui volontà è quella di stoppare la controffensiva di Kiev. “Mosca è ansiosa di interrompere la controffensiva ucraina. Ma i russi vedranno i veri piani sul campo. Presto”, ha dichiarato il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak in un tweet, ironizzando sulle previsioni delle mosse dell’esercito ucraino da parte dell’intelligence russa. “Dal crollo dell’Urss, l’intelligence russa si è degradata”, aggiunge Podolyak, e l’unico modo per “lavare via i suoi fallimenti è attraverso Photoshop”.

Since the USSR collapse 🇷🇺 intelligence has degraded to an extent that the only way to redeem themselves after “Salisbury”, “3-day plans” etc. is photoshop & “virtual fake leaks”. Moscow is eager to disrupt 🇺🇦 counteroffensive but it will see the real plans on the ground. Soon

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 7, 2023