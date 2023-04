Il ministro degli Esteri russo: "Potremmo esportare al di fuori dell'accorso, con Turchia e Qatar"

L’accordo sul grano potrebbe essere a rischio. “Se non ci saranno ulteriori progressi nella rimozione degli ostacoli all’esportazione di fertilizzanti e grano russo, allora penseremo se questo accordo è necessario“. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ipotizzando che la Russia potrebbe abbandonare l’accordo sull’export di grano ucraino. Lo riporta Ria Novosti. “Se necessario”, ha aggiunto Lavrov, “potremmo esportare grano anche al di fuori di questa iniziativa, abbiamo l’opportunità di farlo con la Turchia e con il Qatar”.

“È stato detto più di una volta che non rifiutiamo i negoziati. Questi negoziati possono basarsi solo sulla considerazione dei legittimi interessi russi, delle legittime preoccupazioni russe, che abbiamo esposto per molti nni, identificate in un dialogo con i nostri colleghi occidentali ma che sono state arrogantemente ignorate con disprezzo” ha detto anocra Sergey Lavrov, parlando in conferenza stampa ad Ankara con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax.

