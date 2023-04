Migliaia di cattolici in processione nel giorno del Venerdì Santo

Migliaia di fedeli e pellegrini cristiani, oltre a membri del clero, in processione per la Via Crucis attraverso gli antichi vicoli di pietra della Città Vecchia di Gerusalemme. I fedeli hanno commemorato il percorso di Gesù verso la crocifissione nel giorno del Venerdì Santo portando croci di legno e cantando inni in occasione di uno dei giorni più solenni e sacri della cristianità.

