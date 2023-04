Tre figuranti sulle croci in ricordo del Calvario

Nelle Filippine la rievocazione del Calvario nel giorno del Venerdì Santo. Tre figuranti sono stati realmente crocifissi nel villaggio agricolo di San Fernando, nella provincia di Pampanga, a nord di Manila. La tradizione del Venerdì Santo è rifiutata dalla Chiesa cattolica, ma attira enormi folle di devoti e turisti nelle Filippine, un bastione asiatico della cristianità. I devoti, indossando corone di ramoscelli spinosi, hanno trasportato pesanti croci di legno sulle spalle per oltre un chilometro (più di mezzo miglio) sotto il caldo torrido. Gli attori del villaggio, vestiti da centurioni romani, hanno poi conficcato chiodi di acciaio inossidabile di 10 centimetri nei palmi delle mani e nei piedi dei devoti, per poi metterli in alto su una croce sotto il sole per circa 10 minuti.

