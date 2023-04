Centinaia di uomini per le strade di Mandaluyong

Centinaia di uomini a Mandaluyong, nelle Filippine, hanno celebrato in maniera tradizionale il Giovedì Santo prima di Pasqua. Il rito cruento che hanno inscenato prevede l’autoflagellazione per le strade della città in modo da onorare le sofferenze di Gesù. I vescovi cattolici delle Filippine, tuttavia, avrebbero scoraggiato pratiche come l’autoflagellazione e la crocifissione a favore di pratiche più moderate.

