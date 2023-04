Lo speaker della Camera ha accolto Tsai Ing-wen sul suolo americano a conferma del sostegno bipartisan del Congresso all'autodeterminazione dell'isola, minacciata di annessione da Pechino

Lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha accolto la presidente taiwanese Tsai Ing-wen per uno storico incontro sul suolo Usa, a conferma del sostegno bipartisan del Congresso all’autodeterminazione dell’isola, minacciata di annessione da Pechino. McCarthy ha accolto Tsai al suo arrivo alla Ronald Reagan Presidential Library di Simi Valley, nella California meridionale. Tsai, che ha in programma anche tappe in America Centrale, incontrerà parlamentari di entrambi i partiti Usa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata