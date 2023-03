Il viaggio della leader di Taipei è iniziato da New York, mentre cresce la tensione con Pechino

È iniziato da New York il viaggio negli Stati Uniti della presidente di Taiwan Tsai Ing-wen. Tappe previste gli Usa e l’America centrale, mentre la tensione tra l’isola e la Cina è alle stelle. Pechino rivendica infatti Taiwan come proprio territorio, da conquistare anche con la forza se necessario. Mercoledì sera Tsai ha partecipato a una cena con i taiwanesi che vivono all’estero alla Glasshouse di New York. La presidente ha ringraziato gli Usa per il loro impegno a favore della sicurezza di Taiwan aggiungendo che continuerà a lavorare con altri partner sulla strada della democrazia e della libertà. Gli Stati Uniti, Taiwan e i loro alleati nella regione stanno incrementando le loro esercitazioni militari congiunte con l’obiettivo di dissuadere la Cina da eventuali future azioni militari.

