Il presidente: "Lo dimostrano armi nucleari di Mosca in Bielorussia"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Croazia, Slovacchia, Slovenia e Moldavia hanno tenuto una conferenza stampa a Kiev a seguito di un vertice per celebrare il primo anniversario della liberazione di Bucha, teatro di atroci crimini di guerra da parte delle forze russe subito dopo l’inizio del conflitto. “Il fatto che la Russia collocherà armi nucleari in Bielorussia indica che è fallito l’incontro con la Cina”, ha dichiarato Zelensky, preoccupato per l’assoluto asservimento di Minsk verso Mosca. “Penso sia importante sottolineare la perdita assoluta dell’autosufficienza del presidente bielorusso. Lui, credo, non può più decidere quali armi si trovano sul suo territorio”, ha precisato Zelensky.

