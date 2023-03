Il presidente Zelensky: "Più di 1400 morti, tra cui 37 bambini. Non perdoneremo mai, puniremo ogni colpevole"

“Bucha. 33 giorni di occupazione. Più di 1400 morti, tra cui 37 bambini. Più di 175 persone trovate in fosse comuni e camere di tortura. 9000 crimini di guerra russi. 365 giorni da quando questa è di nuovo una città ucraina libera. Un simbolo delle atrocità dell’esercito di occupazione. Non perdoneremo mai. Puniremo tutti i responsabili”. Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio via Telegram.

