Le truppe russe hanno aperto il fuoco nella regione di Kherson, in Ucraina, per 54 volte nelle ultime 24 ore. Tre civili sono stati uccisi e altri due sono rimasti feriti. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin su Telegram, come riportano i media ucraini. Secondo Prokudin, la città di Kherson è stata attaccata cinque volte, i bombardamenti hanno colpito aree residenziali.

Metropolita Pavel ai domiciliari

Il metropolita Pavel, alla guida del monastero di Pechersk Lavra a Kiev, ha dichiarato di essere stato messo agli arresti domiciliari dalle autorità ucraine, come riporta Tass, sottolineando che non c’è ancora stata una conferma ufficiale. Il metropolita in mattinata aveva già annunciato che il servizio di sicurezza ucraino (Sbu), lo aveva accusato di collaborare con la Russia e di incitamento all’odio interreligioso, e aveva perquisito la sua abitazione. “Mi hanno dato gli arresti domiciliari”, ha detto l’abate ai giornalisti. Un video con il suo appello è stato distribuito da Vesti.

Le parole di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una nuova strategia di politica estera russa volta a ridurre il “dominio” occidentale e identificare Cina e India come partner chiave per il futuro. Lo riporta il Guardian, secondo cui il nuovo documento cementa la profonda rottura in stile Guerra Fredda tra la Russia e l’occidente a causa dell’offensiva di Mosca in Ucraina. “La Federazione Russa intende dare la priorità all’eliminazione delle vestigia del dominio degli Stati Uniti e di altri paesi ostili nella politica mondiale”, recita il documento.Il termine “Paesi ostili” è usato dalla Russia per riferirsi a quei Paesi, in particolare in Europa e Nord America, che hanno condannato la campagna militare di Mosca in Ucraina e adottato sanzioni, scrive ancora il Guardian.

Mosca: aumentata produzione armamenti

La Russia ha aumentato “più volte” la produzione di armamenti per le proprie truppe impegnate in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo, Sergey Shoigu, durante la riunione sulla fornitura di armi alle forze armate russe, come riporta Ria Novosti. “Stiamo parlando sia di tipi di armi convenzionali che di alta precisione”, ha affermato Shoigu. Inoltre, durante la riunione, sono state discusse questioni relative all’ulteriore aumento della fornitura di munizioni alle truppe russe, ha fatto sapere il ministero, compreso il miglioramento dell’efficienza del sistema logistico per fornire alle forze armate tutto ciò di cui hanno bisogno.

Zelensky sente Macron

“In una conversazione di un’ora con il presidente francese Emmanuel Macron è stata efficacemente discussa l’interazione di difesa tra Ucraina e Francia”. Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino ha spiegato di aver “informato” Macron “in dettaglio sulla situazione al fronte”. “Ci siamo soffermati su ulteriori passi per implementare la formula di pace, e sulle azioni coordinate per i prossimi eventi internazionali”, ha aggiunto Zelensky.

Kiev contro presidenza russa Onu

“La presidenza russa del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è uno schiaffo in faccia alla comunità internazionale“. Lo ha scritto il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba su Twitter. “Esorto gli attuali membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a contrastare qualsiasi tentativo russo di abusare della sua presidenza”, ha aggiunto Kuleba.

