I cittadini indossano maschere per ripararsi

Una violenta tempesta di sabbia si è abbattuta su Baghdad, riducendo la visibilità nella capitale dell’Iraq. Gli abitanti hanno indossato mascherine e sciarpe per proteggere il viso. Le tempeste di sabbia non sono una rarità per la città che è separata dal deserto solo da una sottile strisica di terra coltivabile tra i fiumi Tigri ed Eufrate.

