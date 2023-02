Ricorrenza per la morte dell'imam Moussa al-Kadhim

Migliaia di sciiti provenienti da tutto l’Iraq si sono recati in pellegrinaggio a Bagdhad per le cerimonie che ricordano la morte dell’imam Moussa al-Kadhim, il settimo di 12 imam sciiti morti in una prigione della capitale irachena nell’VIII secolo. L’imam al-Kadhim morì nel 799 d.C. I fedeli si recano tradizionalmente a piedi al santuario nel quartiere di Kadimiyah, a nord della città, dove è sepolto il santo sciita. Imponente il servizio di sicurezza intorno alla città, così come su alcune strade che portano al santuario, nel tentativo di prevenire possibili attentati. Durante gli anni della guerra civile, gli insorti hanno ripetutamente preso di mira i fedeli sciiti durante le loro cerimonie religiose. Il culmine del pellegrinaggio sarà giovedì 16 febbraio.

