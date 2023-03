Le autorità russe hanno annunciato l’arresto di un giornalista americano con l’accusa di spionaggio. Il Servizio di sicurezza federale ha dichiarato che Evan Gershkovich, del Wall Street Journal, è stato fermato nella città di Ekaterinburg, sui Monti Urali, mentre tentava di ottenere informazioni classificate. Le immagini diffuse da Ap mostrano un uomo con un cappuccio giallo in testa, che si ritiene essere proprio il cittadino statunitense, che viene caricato su un van della polizia, all’uscita dal tribunale Lefortovo di Mosca. Nel corso di un’udienza che si è tenuta giovedì i giudici hanno confermato il carcere per il reporter, in attesa delle indagini, almeno secondo quanto si legge sul canale ufficiale Telegram dei tribunali della capitale russa.

