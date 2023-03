Evan Gershkovich, 31enne cittadino americano, è stato fermato a Ekaterinburg. Secondo i russi stava raccogliendo informazioni segrete su un'impresa militare

Evan Gershkovich, reporter del Wall Street Journal che lavorava come corrispondente da Mosca, è stato arrestato nella città russa di Ekaterinenburg. Lo riporta la Tass citando i Servizi di sicurezza. Il giornalista 31enne, cittadino americano, è sospettato di “attività illegali e spionaggio nell’interesse del governo americano“, viene spiegato in una nota. Secondo i russi “è stato accertato che Gershkovich, agendo su istruzioni della parte americana, stava raccogliendo informazioni che costituivano un segreto di Stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo”. In caso di condanna, il reporter rischia 20 anni di carcere.

Gershkovich si occupa di Russia e Ucraina come corrispondente nell’ufficio di Mosca del Wall Street Journal. L’Fsb ha fatto sapere che era accreditato presso il ministero degli Esteri russo per lavorare come giornalista. Il suo ultimo articolo da Mosca, pubblicato all’inizio di questa settimana, parlava del rallentamento dell’economia russa a causa delle sanzioni occidentali imposte quando le truppe russe hanno invaso l’Ucraina.

Wall Street Journal: “Preoccupati per la sua incolumità”

Il Wall Street Journal in una nota si dice “profondamente preoccupato” per l’incolumità del suo corrispondente.

