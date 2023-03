A occuparsene è l'organizzazione 'Guardia femminile degli Urali - Per la vittoria o niente', fondata nel 2022

In Russia anche le donne si addestrano e si preparano alla guerra. Questo è stato reso possibile dall’organizzazione pubblica ‘Guardia femminile degli Urali – Per la vittoria o niente’. Il movimento, fondato a ottobre 2022 dopo l’ondata di mobilitazione in Russia, offre lezioni gratuite e dispone di cinque sedi, tra cui una a Ekaterinburg e una nel Donetsk occupato, in Ucraina. Per gli organizzatori, l’obiettivo principale non è quello di combattere in veri campi di battaglia ma di far crescere lo spirito patriottico in merito all’operazione militare speciale contro Kiev. Secondo gli analisti, la narrazione dell’andamento del conflitto da parte del Cremlino sta facendo presa sui cittadini russi.

