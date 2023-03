La leader di Taipei dovrebbe incontrare lo speaker della Camera statunitense, Kevin McCarthy, a Los Angeles

“Contromisure risolute” da parte di Pechino se la presidente taiwanese Tsai Ing-Wen dovesse incontrare lo speaker della Camera statunitense, Kevin McCarthy. La leader di Taipei dovrebbe fare tappa negli Usa nel suo viaggio verso il Sudamerica: il 30 marzo, prima di dirigersi in Guatemala e Belize, dovrebbe transitare per New York. Poi il 5 aprile, sulla via del ritorno a Taiwan, dovrebbe fermarsi a Los Angeles, dove è previsto l’incontro con McCarthy.

Crescono le pressioni diplomatiche

Le pressioni diplomatiche contro Taiwan si sono intensificate negli ultimi tempi, con Pechino che ha sottratto a Taipei un numero già esiguo di alleati diplomatici, inviando al contempo jet militari da combattimento che volano quasi quotidianamente verso l’isola: questo mese l’Honduras ha stabilito relazioni diplomatiche con la Cina, lasciando a Taiwan solo 13 Paesi che la riconoscono come Stato sovrano. Tsai ha inquadrato il viaggio come un’occasione per mostrare l’impegno di Taiwan verso i valori democratici sulla scena mondiale. “Voglio dire al mondo intero che Taiwan è democratica, che salvaguarderà con determinazione i valori della libertà e della democrazia e che continuerà a essere una forza per il bene nel mondo“, “rafforzando la resistenza della democrazia nel mondo”, ha detto ai giornalisti prima di salire sull’aereo per iniziare il suo tour di 10 giorni nelle Americhe. “Le pressioni esterne non ostacoleranno la nostra risoluzione di impegnarci nel mondo”, ha aggiunto.

Pechino: “Nessun funzionario Usa incontri Tsai”

Le tappe statunitensi sono le più seguite del viaggio di Tsai. Il portavoce dell’Ufficio per gli Affari di Taiwan del governo cinese, Zhu Fenglian, in una conferenza stampa oggi ha denunciato lo scalo di Tsai durante il viaggio per andare dagli alleati diplomatici in America Centrale e ha chiesto che nessun funzionario statunitense la incontri. “Ci opponiamo fermamente e prenderemo contromisure risolute”, ha detto Zhu. Gli Stati Uniti dovrebbero “astenersi dall’organizzare le visite di transito di Tsai Ing-wen e persino i contatti con i funzionari americani e intraprendere azioni concrete per rispettare l’impegno solenne di non sostenere l’indipendenza di Taiwan”, ha dichiarato. Le visite di transito negli Stati Uniti durante i più ampi viaggi internazionali del presidente taiwanese sono state una routine nel corso degli anni, hanno sottolineato alti funzionari statunitensi a Washington e Pechino alle loro controparti cinesi. Tsai è transitata negli Stati Uniti sei volte tra il 2016 e il 2019, prima di rallentare i viaggi internazionali a causa della pandemia di coronavirus. In reazione a queste visite, la Cina si è scagliata verbalmente contro gli Stati Uniti e Taiwan.

