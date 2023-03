Decima giornata di proteste contro la riforma delle pensioni

Al via il corteo parigino per il decimo giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni voluta dal governo francese. I manifestanti sono partiti da place de la Republique e ragiungeranno place de la Nation. Allerta per timori di scontri, migliaia i poliziotti schierati.

