Non si placano le proteste in Francia contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Il governo, infatti, ha deciso di innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni destando il caos in tutto il Paese. A Parigi, ancora oggi, è stata bloccata la stazione dei treni Gare de Lyon. Diverse manifestazioni hanno preso il via anche in altre città. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin per questioni di sicurezza ha quindi dispiegato 13mila poliziotti, quasi la metà concentrati nella Capitale francese.

