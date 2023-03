Il ministro degli Interni Gerald Darmanin ha dispiegato 13mila poliziotti in occasione del decimo giorno di proteste

Decimo giorno di sciopero in Francia dove migliaia di cittadini continuano a protestare contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Secondo Cgt, il principale sindacato francese, sarebbero circa 450mila i manifestanti che stanno partecipando al corteo di Parigi. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin per questioni di sicurezza ha quindi dispiegato 13mila poliziotti in tutto il Paese, quasi la metà concentrati nella Capitale francese.

