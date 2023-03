Oltre 600mila persone in strada dopo il licenziamento del ministro della Difesa, che aveva chiesto di congelare la legge

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe annunciare lo stop alla controversa riforma giudiziaria. Lo riferiscono numerosi media israeliani, tra cui The Times of Israel, che citano “fonti vicine al premier”. Secondo l’emittente televisiva pubblica Kan, il premier parlerà alle 10 (le 9 ora italiana) alla Knesset, il parlamento israeliano, dopo aver tenuto colloqui notturni con gli alleati politici che formano il suo governo.

Nella tarda notte di domenica una folla di manifestanti ha riempito le strade della città israeliana di Tel Aviv dopo che il premier ha licenziato il suo ministro della difesa per la sua opposizione a una prevista revisione giudiziaria. Sventolando bandiere israeliane e cantando “democrazia”, i manifestanti hanno bloccato strade e ponti, compresa l’autostrada Ayalon trasformata in un mare di bandiere. Le proteste si sono attenuate intorno alle 2 del mattino ora locale. I manifestanti hanno acceso diversi fuochi sull’autostrada principale di Tel Aviv, e il fumo ha oscurato in parte alcuni degli iconici grattacieli della città. Anche i manifestanti si sono radunati accanto all’autostrada, bruciando rottami metallici e legno. Manifestazioni si sono registrate a Beersheba, Haifa e Gerusalemme, dove migliaia di persone si sono radunate fuori dalla residenza privata di Netanyahu. La polizia ha risposto con getti d’acqua sulla folla. Migliaia di persone hanno poi marciato dalla residenza alla Knesset.

La crisi politica di Israele si è aggravata domenica quando l’ufficio di Netanyahu ha annunciato la rimozione di Yoav Gallant, dopo che è diventato il primo membro del gabinetto a chiedere una pausa ai controversi piani di revisione del sistema giudiziario del Paese.

Sarebbero state oltre 600mila le persone scedse in piazza in Israele per protestare contro la riforma giudiziaria. I manifestanti a Gerusalemme hanno marciato dalla casa di Netanyahu in Gaza Street verso la Knesset e l’ufficio del premier, che nella serata di domenica ha deciso di sollevare dal suo incarico il ministro della Difesa, Yoav Gallant.

Herzog: “Fermare iter riforma giustizia”

Dopo lo scoppio delle proteste in tutto Israele a seguito del licenziamento del ministro della difesa, Il presidente israeliano Isaac Herzog ha esortato il governo a fermare la revisione giudiziaria, dopo che gli oppositori del piano sono scesi in piazza durante la notte. Herzog chiede al governo di congelare la riforma giudiziaria. “Mi rivolgo al primo ministro, al governo e ai membri della Coalizione. Una profonda ansia sta travolgendo la nazione. La sicurezza, l’economia, la società: tutto è minacciato. Gli occhi di tutta la gente di Israele è rivolto a voi. Per il bene dell’unità del popolo di Israele, per il bene della responsabilità, vi chiedo di fermare immediatamente la legislazione. Mi rivolgo a tutti i leader del partito alla Knesset, coalizione e opposizione come una cosa sola, mettete i cittadini della nazione sopra ogni altra cosa e ci si comporti in modo responsabile e coraggioso senza ulteriori indugi”, ha dichiarato Herzog.

Usa profondamente preoccupati: “Urge compromesso”

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è “profondamente preoccupata” per gli sviluppi in Israele e la decisione del premier Benjamin Netannyahu di licenziare il ministro della Difesa. Lo ha dichiarato la sua portavoce Adrienne Watson. Gli eventi “sottolineano ulteriormente l’urgente necessità di un compromesso”. Come il presidente ha recentemente discusso con il primo ministro Netanyahu, “i valori democratici sono sempre stati, e devono rimanere, un segno distintivo delle relazioni USA-Israele. Le società democratiche sono rafforzate da controlli ed equilibri e i cambiamenti fondamentali in un sistema democratico dovrebbero essere perseguiti con la più ampia base possibile di sostegno popolare”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata