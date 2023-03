Almeno tre veicoli della gendarmeria sono in fiamme. Cinque i feriti, uno di loro è grave

Proteste in Francia contro i ‘mega-bacini’ idrici in costruzione a Sainte-Soline, nel dipartimento di Deux-Sèvres, nell’est della Francia. Un giornalista de Le Figaro presente sul posto ha riferito di violenti scontri tra manifestanti e polizia. I dimostranti hanno lanciato molotov e pietre, mentre gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti. Un lungo corteo ha iniziato a marciare a fine mattinata, composto, secondo la prefettura, da almeno 6mila manifestanti. Il collettivo di associazioni ambientaliste che organizza la protesta, ‘Bassines non merci’, ha parlato di 25mila presenti. Secondo gli inviati di Le Figaro cinque manifestanti sono rimasti feriti, uno dei quali in modo grave all’occhio. Almeno 3 veicoli della gendarmeria sono in fiamme. Secondo le fonti giornalistiche sul posto, gruppi hanno cercato di forzare il blocco della polizia, che vietava l’ingresso al quartiere del bacino idrico ai manifestanti del corteo non autorizzato. I black-bloc hanno quindi cominciato ad attaccare la polizia, alcuni con lunghe spranghe di ferro.

