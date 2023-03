I manifestanti hanno lanciato molotov e pietre contro la polizia, gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti per disperdere la folla

Proteste in Francia contro i ‘mega-bacini’ idrici in costruzione a Sainte-Soline, nel dipartimento di Deux-Sèvres. Un giornalista de Le Figaro presente sul posto ha riferito di scontri tra manifestanti e polizia. I dimostranti hanno lanciato molotov e pietre, mentre gli agenti hanno sparato gas lacrimogeni e usato gli idranti. Un lungo corteo ha iniziato a marciare a fine mattinata, composto, secondo la prefettura, da almeno 6mila manifestanti. Il collettivo di associazioni ambientaliste che organizza la protesta, ‘Bassines non merci’, ha parlato di 25mila presenti.

Almeno cinque manifestanti sono rimasti feriti, di cui uno in modo grave, durante gli scontri con la polizia a Sainte-Soline, nel dipartimento francese di Deux-Sèvres. Lo riferisce Le Figaro. I manifestanti stanno protestando contro la costruzione dei ‘mega-bacini’ idrici. Il collettivo che ha organizzato la protesta ‘Bassines non merci‘ ha parlato di diversi manifestanti feriti e ha accusato le forze di polizia di impedire i soccorsi.

Parigi su proteste mega-bacini: “Violenza ultra sinistra inaccettabile”

“A Sainte-Soline, l’ultra sinistra e l’estrema sinistra sono estremamente violente contro i nostri agenti. Inaccettabile, insopportabile. Nessuno dovrebbe tollerarlo. Noi sosteniamo pienamente le nostre forze dell’ordine”. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell’Interno Gérald Darmanin dopo che si sono registrati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante la protesta a Sainte-Soline contro la costruzione dei mega-bacini idrici.

A Sainte-Soline, l’ultra gauche et l’extrême gauche sont d’une extrême violence contre nos gendarmes. Inqualifiable, insupportable. Personne ne devrait tolérer cela. Soutien total à nos forces de l’ordre. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) March 25, 2023

