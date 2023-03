Stop anche a Netflix e Instagram. Il ministro francese per la Transizione digitale e le telecomunicazioni: "Rischi per la cybersicurezza"

In Francia “le applicazioni ricreative come TikTok sono ora vietate, con effetto immediato, su tutti i telefoni forniti dallo Stato ai funzionari pubblici”. Lo ha annunciato Jean-Noël Barrot, ministro francese per la Transizione digitale e le telecomunicazioni. “Per garantire la cybersecurity delle nostre amministrazioni e dei nostri dipendenti pubblici, il governo ha deciso di vietare applicazioni ricreative come TikTok dai telefoni di lavoro dei dipendenti statali”, spiega il ministro della Trasformazione e funzione pubblica Stanislas Guerini. Bfmtv sottolinea che oltre a TikTok verranno vietate per i funzionari pubblici sui telefoni di lavoro anche altre app fra cui per esempio Instagram.

“Dopo un’analisi delle questioni in gioco, in particolare della sicurezza, il governo ha deciso di vietare il download e l’installazione di applicazioni ricreative sui telefoni professionali in dotazione ai funzionari pubblici. Il ministro della Trasformazione pubblica e della Funzione pubblica, Stanislas Guerini, ha inviato oggi le relative istruzioni ai ministri e ai segretari generali dei ministeri”, si legge in una nota del ministero della Trasformazione e della funzione pubblica twittata dai ministri. “In effetti, le applicazioni ricreative non hanno livelli sufficienti di cybersicurezza e protezione dei dati per essere utilizzate su apparecchiature governative. Queste applicazioni possono quindi rappresentare un rischio per la protezione dei dati di queste amministrazioni e dei loro funzionari pubblici. Questo divieto si applica immediatamente e in modo uniforme. In casi eccezionali possono essere concesse deroghe per esigenze professionali come la comunicazione istituzionale di un’amministrazione”, si aggiunge.

