Respinto il ricordo dell'ex presidente che invocava il privilegio esecutivo. Alla sbarra anche l'ex capo dello staff, Mark Meadows

L’ex capo dello staff della Casa Bianca di Donald Trump, Mark Meadows, e altri funzionari dell’ex Amministrazione dovranno testimoniare davanti al grand jury che indaga sull’insurrezione del 6 gennaio 2021 a Capitol Hill. La decisione è una conseguenza del giudizio espresso dalla giudice federale del distretto di Washington, Beryl Howell, che ha così respinto il ricorso presentato da Donald Trump che invocava il cosiddetto privilegio esecutivo, in quanto ex presidente.

