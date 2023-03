E' la prima visita del presidente americano in Canada dall'inizio del mandato

Il presidente americano Joe Biden è arrivato venerdì a Parliament Hill in Canada, per un incontro con il Primo Ministro canadese Justin Trudeau: è la sua prima visita in Canada come presidente. Biden e Trudeau dovrebbero annunciare un accordo per arginare il flusso di richiedenti asilo che passano da varchi di frontiera non ufficiali dagli Stati Uniti al Canada. Trudeau e la moglie, Sophie Grégoire Trudeau, hanno ospitato Biden e la first lady Jill Biden.

