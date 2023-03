Divelti i tetti degli edifici a Montebello: almeno 11 inagibili

In California un tornado si è abbattuto su Montebello, un sobborgo di Los Angeles. Una persona è rimasta ferita: la furia del tornado ha divelto i tetti dagli edifici e sollevato in aria le auto. “Sicuramente non è qualcosa di comune per la regione”, ha detto la meteorologa Rose Schoenfeld. La persona è rimasta ferita ed è stata portata in un ospedale di Montebello. I detriti lasciati dal passaggio dle tornado erano sparsi su più di un isolato. Gli ispettori cittadini hanno controllato 17 edifici nell’area e 11 di loro sono inagibili, secondo i vigili del fuoco. Danneggiate anche diverse automobili.

