Registrate raffiche di vento di oltre 112 chilometri orari

Una serie di violenti tornado si è abbattuta sugli Stati americani del Texas e della Louisiana, lasciando centinaia di migliaia di persone senza corrente elettrica. Il potente sistema di tempeste che ha scaricato forti nevicate in California si è spinto attraverso le pianure meridionali, estendosi dal sud-est dell’Oklahoma al Texas e ai vicini Stati dell’Arkansas e della Louisiana. Raffiche di vento di oltre 112 chilometri orari sono state registrate in Texas, mentre allerte tornado sono state diramate nell’area di Dallas-Fort Worth. Diverse abitazioni sono state danneggiate. I tetti di alcuni edifici sono crollati, sfondando le auto sottostanti. Nello Stato della Stella solitaria i problemi sono stati così gravi da provocare la cancellazione di centinaia di voli in arrivo e in partenza dall’area di Dallas.

