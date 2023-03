Lo spettacolo attrae ogni anno milioni di turisti

Lo spettacolo dei ciliegi in fiore in America come in Giappone. Secondo il National Park Service, l’agenzia federale statunitense incaricata della gestione dei parchi nazionali, a Washington la fioritura degli alberi di ciliegi sta raggiungendo il picco attraendo migliaia di turisti. Secondo le stime sono quasi un milione quelli che ogni anno visitano l’area di Washington Dc. Si tratta di alberi non autoctoni ma di un dono che la città americana ha ricevuto 111 anni fa da Tokyo. I posti più iconici dove assistere a questo spettacolo sono il Jefferson Memorial, il Franklin Delano Roosevelt Memorial e Martin Luther King Jr. Memorial. La maggior parte dei fiori si trova in questa zona e lungo la costa dell’East Potomac Park, che si estende fino a Hains Point.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata