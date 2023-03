Un evento arrivato molto in anticipo rispetto al solito

In Giappone si festeggia la piena fioritura dei ciliegi. Un evento atteso che è avvenuto come nel 2020 e nel 2021 in largo anticipo rispetto alla media storica. Tanti i turisti anche giapponesi che si sono goduti lo spettacolo a Tokyo. Quelli di ciliegio sono i fiori preferite del Giappone e di solito raggiungono la loro fioritura tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, proprio quando il Paese festeggia l’inizio di un nuovo anno scolastico e lavorativo.

